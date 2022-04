Ucraina, New York Times: "Kiev potrebbe aver usato bombe a grappolo"

L'esercito ucraino potrebbe aver usato bombe a grappolo nel villaggio di Husarivka, che era stato occupato dai russi.

Lo riferisce il New York Times che ha esaminato l'area. In precedenza Mosca è stata più volte accusata di aver utilizzato questo tipo di armi, vietate a livello internazionale. "Non è sorprendente, ma è sicuramente sconcertante sentire che sono emerse prove secondo cui l'Ucraina potrebbe aver usato munizioni a grappolo", ha detto Mary Wareham, direttrice della divisione armi di Human Rights Watch.