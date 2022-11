Ucraina avvia la costruzione di un muro a confine con Bielorussia

L'Ucraina sta costruendo "un muro al confine con la Bielorussia".

E' quanto ha annunciato il vicecapo dell'ufficio presidenziale, Kyrylo Tymoshenko, pubblicando su Telegram alcune foto dei lavori in corso. Tymoshenko ha precisato che si tratta di una recinzione in cemento armato rinforzata con filo spinato, un fossato e un terrapieno, in costruzione ora nella regione di Volyn, nella zona nord-ovest del confine. "Sono già stati sistemati circa tre chilometri di confine. ha precisato -. Lavori sono in corso anche nelle regioni di Rivne e Zhytomy", nel centro e nord-est del confine.