"Washington continua a rifornire il regime di Kiev con armi pesanti, gli fornisce dati di intelligence da numerosi satelliti militari e commerciali, lo aiuta a reclutare mercenari stranieri e fornisce orientamenti su come condurre le ostilità.

Tutto questo lo trasforma in un partecipante del conflitto. Anche molti esperti occidentali ritengono che gli Stati Uniti stiano conducendo una 'guerra per procura' con la Russia in Ucraina". Lo afferma il direttore del secondo dipartimento dei paesi della Csi del ministero degli Esteri russo Alexei Polishchuk, intervistato dalla Tass.