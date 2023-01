Ucraina, il segretario alla Difesa Usa: "È un momento decisivo"

Per "l'Ucraina e per tutto il mondo" questo è "un momento decisivo".

Lo ha detto il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, aprendo la riunione del gruppo di contatto sull'Ucraina a Ramstein, in Germania. Secondo Austin, questo è anche "il momento di non cedere. Non smetteremo, non indugeremo e non esiteremo nell'aiuto dell'Ucraina".