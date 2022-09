Ucraina, ministro Esteri tedesco Baerbock in visita a Kiev

Visita a sorpresa a Kiev del ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, per dimostrare il forte sostegno di Berlino all'Ucraina nella sua guerra contro la Russia.

"Oggi mi trovo a Kiev per dimostrare che possono continuare a contare su di noi. Che continueremo a stare al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario, con forniture di armi e sostegno umanitario e finanziario", ha dichiarato il ministro in un comunicato.