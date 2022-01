Ucraina, ministro Esteri Gb: improbabile che Londra partecipi a una guerra

Afp

Esiste una "reale minaccia" che la Russia invada l'Ucraina, ma è "molto improbabile" che i soldati britannici vengano schierati per combattere in qualsiasi conflitto. E' quanto ha detto la ministra degli Esteri Gb, Liz Truss, precisando che la Gran Bretagna sta inviando armi in Ucraina e sta "rafforzando" il suo sistema sanzionatorio in modo che gli oligarchi vicini al Cremlino non abbiano "un posto dove nascondersi".