Ucraina, Michel: "Ue e Nato non hanno mai minacciato la Russia"

Vladimir Putin "è voluto tornare alla Guerra Fredda, ma Ue e Nato non hanno mai minacciato al Russia".

E' quanto afferma il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "Abbiamo avuto dei contatti telefonici, regolari, col presidente russo. Noi sosteniamo l'Ucraina e non crediamo alle menzogne del Cremlino che sono alla base dell'aggressione. Intendiamo dirimere la controversia quanto prima per il bene dell'Europa. Putin si trova in una posizione di comando al Cremlino e volente o nolente è lui l'interlocutore dei negoziati. Dobbiamo mantenere la porta aperta", sottolinea.