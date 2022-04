Ucraina, Meloni: "Non ho preso le distanze da Orban"

"Io non ho preso le distanze da Orban.

Ho semplicemente detto che io sono anche presidente di un partito europeo, che in quel partito europeo ci sono importanti nazioni dell'Est, che sulla vicenda dell'Ucraina hanno posizioni e sensibilità che sono anche diverse da quelle di Orban". Così Giorgia Meloni ai cronisti che chiedevano perché non ha incontrato il presidente dell'Ungheria che però ha visto Salvini. "I miei rapporti con Orban e il suo partito - aggiunge - non sono mutati, sono sempre ottimi".