Ucraina, media: ok di Putin per mediazione Abramovich nelle trattative

Vladimir Putin avrebbe approvato il coinvolgimento di Roman Abramovich nei negoziati di pace fra la Russia e l'Ucraina.

Lo riporta il Financial Times. Dopo aver ricevuto il via libera del leader russo, Abramovich ha incontrato un alto funzionario del governo ucraino per aiutare a impostare i negoziati. Da allora le due parti hanno avviato le discussioni per un piano per fermare l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.