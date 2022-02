Ucraina, media: armi micidiali russe in arrivo verso il confine

Un camion militare russo con armi micidiali sarebbe in viaggio verso il confine con l'Ucraina.

A segnalarlo è il corrispondente Cnn Frederik Pleitgen, che ha postato su Twitter un video. A bordo del camion ci sarebbe un sistema T0S-1, in grado di lanciare missili con testate incendiarie e termobariche. Il Guardian definisce il video "uno sviluppo altamente inquietante" e ricorda che il sistema fu usato per la prima volta nella guerra sovietica in Afghanistan e recentemente in Cecenia e Siria. Quando scoppiano in un luogo chiuso, tali armi hanno conseguenze terribili sulle persone.