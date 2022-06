Ucraina, Macron: "L'allargamento è lento, all'Ue serve un altro strumento"

"Vediamo un fenomeno di stanchezza di alcuni Paesi per l'allargamento dell'Ue, perché il percorso è lungo e duro".

Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, aggiungendo: "Servirà tantissimo tempo, siamo onesti. Invece dobbiamo operare in modo più rapido per stabilizzare il nostro vicinato. Alla nostra frontiera abbiamo la Russia, la Turchia e il Regno Unito e non possiamo lasciare un vuoto geopolitico".