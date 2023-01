Ucraina, Macron non esclude di fornire a Kiev i tank Leclerc

Sulla guerra in Ucraina, Emmanuel Macron ha affermato che "nulla è escluso" rispondendo a una domanda sull'eventuale fornitura di carri armati pesanti Leclerc a Kiev.

"Ho chiesto al ministro della Difesa di lavorarci su. E' qualcosa che si valuta tutti insieme". Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha precisato, in merito ai Leopard, che "il modo in cui noi abbiamo agito in passato è sempre strettamente coordinato con i nostri amici e alleati e continueremo ad agire in funzione della situazione concreta".