Ucraina, lunedì Cdm su aiuti militari a Kiev e nodo energia

Il Consiglio dei ministri si riunisce lunedì a Palazzo Chigi per adottare nuove disposizioni sulla crisi in Ucraina.

In particolare, si interverrà per garantire sostegno e assistenza alla popolazione del Paese attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative di Kiev. Una seconda norma introdurrà una procedura per consentire più flessibilità nell'uso delle diverse sorgenti di energia elettrica.