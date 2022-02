Ucraina, Lavrov a Blinken: "Avete ignorato le nostre richieste"

Gli Stati Uniti e l'Ue hanno "ignorato" le richieste della Russia sulla sicurezza.

Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov al segretario di Stato americano Antony Blinken in un colloquio telefonico. Lo riferisce il ministero di Mosca in una nota. Per Lavrov le affermazioni di Washington che Mosca vuole invadere l'Ucraina sono delle "provocazioni" e un modo di fare "propaganda" anti-russa.