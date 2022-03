Ucraina, la Polonia raddoppia le forze armate

Il presidente polacco Andrzej Duda ha firmato la legge "sulla difesa della patria" che prevede di raddoppiare il numero delle forze armate del Paese a 300.000 e di aumentare la spesa per la difesa al 3% del Pil nel 2023.

Jaroslav Kaczynski, vice primo ministro per gli Affari della Sicurezza e leader del Partito per la legge e la giustizia ha affermato che la legge "ha creato le basi per costruire un esercito polacco in grado di respingere aggressioni".