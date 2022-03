Ucraina, la Farnesina agli italiani: "Lasciate immediatamente il Paese"

Agli italiani rimasti in Ucraina "si rinnova la raccomandazione a lasciare immediatamente il Paese con i mezzi disponibili".

E' quanto si legge in una nota della Farnesina, la cui Unità di Crisi ha nel frattempo "condotto in salvo, fuori dall'Ucraina, tutti i connazionali ospitati nei giorni scorsi". Il ministero degli Esteri fa inoltre sapere che l'ambasciatore Pier Francesco Zazo è arrivato a Leopoli, dove è stata trasferita la sede diplomatica italiana in Ucraina.