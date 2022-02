Ucraina, l'ambasciatore russo: "Quella Usa è guerra d'informazione"

Ansa

Le accuse degli Stati Uniti secondo cui Mosca starebbe pianificando una "operazione sotto coperura" in Ucraina fanno parte della "guerra d'informazione contro la Russia". A dirlo in un'intervista a Newsweek è l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, secondo il quale "da diversi mesi Washington ha agitato il mondo intero affermando che l'Ucraina sta per cadere vittima dell'aggressione russa. Tuttavia, si è verificato un incidente poiché non vi è alcuna invasione".