Ucraina, Kuleba: progressi zero nei colloqui, non so a cosa pensi Putin

I colloqui tra Russia e Ucraina finora hanno prodotto "progressi zero": lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un'intervista a Bloomberg Television.

"E' difficile per me capire a che genere di progressi si riferisca il presidente Putin", ha affermato, ribadendo la disponibilità di Kiev a un compromesso accettando uno status neutrale del Paese in cambio di garanzie sulla sicurezza.