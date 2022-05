Ucraina, Kiev: "Ripreso il controllo su 1.200 chilometri di frontiera"

Le forze ucraine "hanno ripreso il controllo su quasi 1.200 chilometri di frontiera, due terzi dei quali al confine con la Russia".

Lo ha annunciato il direttore del Dipartimento di Stato per la protezione dei confini, Leonid Baran. Intanto a Mariupol i russi tentano l'assalto all'acciaieria Azovstal con la fanteria e i carri armati. Il polo siderurgico è attualmente in fiamme, anche per via dei continui bombardamenti aerei.