Ucraina, Kiev resta senza acqua dopo bombardamenti russi

Kiev è rimasta senza acqua dopo i bombardamenti russi della mattina.

Lo ha reso noto il sindaco della capitale ucraina, Vitaly Klitschko. "A causa dei danni all'infrastruttura energetica, ci sono interruzioni nell'erogazione dell'acqua in tutte le zone", ha dichiarato. E ha aggiunto che i treni della metropolitana non viaggiano perché le stazioni servono come rifugio per i cittadini.