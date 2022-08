Ucraina, Josep Borrell: "Ue fornirà addestramento militare"

"L'Unione europea dispiega missioni di addestramento militare con gli eserciti, con i Paesi in cui siamo in cooperazione.

Mi sembra ragionevole che una guerra richieda uno sforzo non solo di fornitura di materiale, ma anche di addestramento e di aiuto all'organizzazione dell'esercito, ed è ciò di cui si sta discutendo fra gli Stati membri". Così l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, annuncia le prossime mosse dell'Ue in merito alla guerra in Ucraina. Borrell ha parlato anche dell'Italia: "Tutto il mondo seguirà con molta attenzione il risultato delle elezioni".