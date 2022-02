Ucraina, Johnson: "Sanzioni pronte, saranno imposte se Russia invade"

Afp

Un attacco della Russia contro l'Ucraina sarebbe "un disastro politico, umanitario e militare". Lo ha detto Boris Johnson in una conferenza stampa a Kiev col presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le sanzioni, ha aggiunto il primo ministro britannico, "sono pronte", le imporremo "nel momento in cui il primo centimetro russo" entrerà in Ucraina.