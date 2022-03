Ucraina, Johnson: analogia profonda tra Putin e Milosevic

"C'è una profonda analogia tra il comportamento di Putin e quello di Slobodan Milosevic in Serbia negli anni 90.

Entrambi al potere per molto tempo, sempre più autocratici, con una causa nazionalista per cementare la loro posizione. E' questo l`incubo che ora abbiamo davanti. Ma sta alla Corte trovare le prove di munizioni illegali, cluster bomb, bombe termobariche". Lo dice il premier britannico Boris Johnson in un'intervista a Repubblica, Die Welt ed El País.