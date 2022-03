Ucraina, il sindaco Klitschko invita il Papa a recarsi a Kiev

Il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, ha invitato papa Francesco a recarsi in visita nella capitale ucraina.

"Crediamo che la presenza di persona dei leader religiosi mondiali a Kiev sia la chiave per salvare vite umane e aprire la strada alla pace nella nostra città, nel nostro Paese e oltre", ha scritto in una lettera inviata al Pontefice e datata 8 marzo. "Se un viaggio a Kiev non è possibile - continua Klitschko -, chiediamo gentilmente una videoconferenza congiunta, da registrare o trasmettere in diretta".