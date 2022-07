Papa Francesco: "Dio mostri la via per porre fine alla folle guerra in Ucraina"

"Rinnovo la mia vicinanza al popolo ucraino, quotidianamente tormentato dai brutali attacchi di cui fa le spese la gente comune.

Prego per tutte le famiglie, specialmente per le vittime, i feriti, i malati. Prego per gli anziani e per i bambini. Che Dio mostri la strada per porre fine a questa folle guerra". Lo ha detto Papa Francesco nella preghiera dell'Angelus.