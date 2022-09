Ucraina, il Cremlino boccia il piano di Kiev sulla sicurezza

Se il nuovo piano per le garanzie di sicurezza per l'Ucraina, presentato martedì da Kiev, verrà adottato, la Russia "reagirà in modo negativo".

A dirlo è il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Nel piano è previsto un ruolo da garante anche per l'Italia. Secondo Peskov, per avere garanzie di sicurezza la leadership ucraina dovrebbe intraprendere iniziative per "eliminare le minacce alla Russia".