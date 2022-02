Ucraina, Guterres: unica strada è la diplomazia, no retorica incendiaria

"Il prezzo" di un eventuale conflitto militare "sarebbe troppo alto da contemplare".

Così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, dopo due telefonare avute con i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina. Questa ipotesi non si può "neanche" prendere in considerazione, ha proseguito, "Il mio messaggio è chiaro: non c'è nessuna alternativa alla diplomazia". "Non c'è spazio per retorica incendiaria", ha quindi concluso, invitando a intensificare gli sforzi per una "soluzione pacifica".