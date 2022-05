Draghi: "L'Ucraina ha bisogno di un piano Marshall per la ricostruzione"

Per l'Ucraina ci sarà bisogno di un "piano Marshall" per la ricostruzione.

Lo ha proposto il premier Mario Draghi, in occasione della serata di gala dell'Atlantic Council a Washington, che lo ha visto premiato per la sua "leadership internazionale". "Come ha fatto tante volte nella sua magnifica storia - ha sottolineato - l'Italia ha ripreso slancio e siamo pronti per fare la nostra parte con gli europei e con gli alleati transatlantici per andare oltre questo momento tragico e ripristinare la pace".