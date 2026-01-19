Ucraina, interruzioni elettriche d'emergenza in più regioni

Interruzioni di corrente di emergenza in diverse regioni dell'Ucraina, a causa della difficile situazione del sistema elettrico dopo gli attacchi russi. Lo ha riferito l'azienda energetica Ukrenergo su Telegram. "Gli operatori del settore energetico stanno lavorando per ripristinare la stabilità dell'alimentazione elettrica il prima possibile", scrive l'azienda. Solo nella comunità di Vilnia, nel distretto di Zaporizhzhia, 23mila famiglie sono rimaste senza elettricità a causa dei bombardamenti di Mosca: la corrente ora è stata ripristinata, come speiga Zaporizhzhiaoblenergo su Telegram.