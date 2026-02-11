Financial Times: "Il 24 febbraio Zelensky annuncerà elezioni e referendum"

Zelensky pronto ad annunciare il piano per le elezioni presidenziali e un referendum il 24 febbraio, quarto anniversario dell'invasione. Lo scrive il Financial Times citando funzionari ucraini ed europei coinvolti nella pianificazione e altre fonti informate sulla questione. L'Ucraina ha iniziato a pianificare le elezioni insieme al referendum su un eventuale accordo di pace con la Russia dopo che l'amministrazione Trump ha fatto pressioni su Kiev affinché entrambe le votazioni si tenessero entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli Usa. Il governo italiano ha posto la fiducia sul decreto per le armi. Nella notte tre bambini e un adulto sono rimasti vittime di un raid russo a Kharkiv.