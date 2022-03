Ucraina, Guerini: attivati piani di risposta, ora "deterrenza rafforzata"

"Abbiamo già forze di rassicurazione dei Paesi più esposti.

Ci sono 250 militari in Lettonia e un battaglione a guida canadese, facciamo sorveglianza aerea in Romania". Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in merito alla situazione in Ucraina. "Oltre a questo, in relazione all'aggressione russa, il comandante supremo delle forze alleate in Europa ha attivato cinque piani di risposta graduale a più fasi: siamo alla prima fase, che è quella della deterrenza rafforzata".