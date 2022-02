Ucraina, Giappone: "Russia ha violato leggi internazionali"

Il Giappone accusa la Russia di aver violato le leggi internazionali e di non aver rispettato gli accordi di Minsk del 2014, dopo la decisione del presidente Vladimir Putin di inviare truppe nella regione del Donbass.

Lo ha ribadito il premier nipponico, Fumio Kishida, durante un incontro con i media. "Se si dovesse verificare un'invasione in Ucraina, il Giappone continuerà a seguire da vicino la situazione e lavorerà al fianco dei Paesi del G7 e le nazioni della comunità internazionale per organizzare delle risposte appropriate, inclusa l'applicazione di sanzioni", ha affermato Kishida.