Ucraina, esodo di profughi verso la Romania: 15 chilometri di coda

Prosegue l'esodo di rifugiati ucraini verso la Romania, in particolare al valico di frontiera di Porubne-Siret dove nella notte le tv locali parlavano di una coda lunga 15 chilometri.

Il ministero degli Esteri di Bucarest ha invitato la popolazione a usare anche altri valichi, ma in giornata è prevista una nuova ondata di arrivi. Sono in particolare le famiglie ad abbandonare l'Ucraina: i media riportano molti di casi di uomini che accompagnano alla frontiera mogli e figli e tornano indietro per combattere contro i russi.