Ucraina, Erdogan a Biden: "Apriremo i corridoi del grano"

La Turchia è pronta ad "aprire corridoi per garantire che gli altri Paesi ottengano il grano di cui hanno bisogno".

Lo ha affermato il presidente Recep Tayyip Erdogan, parlando dei problemi per l'export di cereali dall'Ucraina durante un colloquio con l'omologo americano Joe Biden. In precedenza il numero uno della Casa Bianca aveva ringraziato Erdogan per gli sforzi compiuti per l'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato.