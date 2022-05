Ucraina, Draghi: Biden deve chiamare Putin, serve tavolo con Usa e Russia

Il premier Mario Draghi, parlando della guerra in Ucraina in apertura del Cdm, ha ribadito che lo sforzo iniziale per la pace è che tutti gli alleati, ma in particolare la Russia e gli Stati Uniti, si trovino seduti a un tavolo.

Un tavolo in cui, ovviamente, l'Ucraina sia l'attore principale. In questo contesto, ha riferito il presidente del Consiglio, "Biden deve chiamare Putin". I contatti, ha spiegato Draghi, devono essere riavviati, intensificati a tutti i livelli, con la capacità non di dimenticare, perché "impossibile", ma di "guardare al futuro".