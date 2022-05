Ucraina, Draghi a Pelosi: "Legame Usa-Italia reso più forte dalla guerra"

"E' un onore ricevere il premier Mario Draghi, essendo la prima speaker della Camera italoamericana".

Lo ha detto Nancy Pelosi accogliendo il capo del governo italiano a Capitol Hill. "L'Italia è un partner di pace", ha aggiunto la speaker della Camera Usa. Dal canto suo Draghi ha affermato: "E' un grande onore essere nel centro della democrazia, i nostri rapporti stretti si sono rafforzati con la guerra in Ucraina. Per me essere qui significa che un pezzo dell'Ue è qui, sono felice di essere qui non solo come italiano ma anche come europeo".