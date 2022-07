Ucraina, Difesa Usa: "Armi inviate stanno facendo la differenza"

"Il quarto incontro del gruppo di contatto sull'Ucraina è stato molto produttivo".

Così il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, in una conferenza stampa al Pentagono, sottolineando che le armi inviate "stanno facendo la differenza in tempo reale". "Gli Himars Usa e gli altri sistemi inviati dagli alleati sono utilizzati in modo efficace dalle forze di Kiev", ha aggiunto Austin.