Ucraina, Di Maio: "Italia lavora a tregua umanitaria, è la priorità"

"E' stato un attacco brutale, da condannare in ogni forma.

Adesso serve un tavolo di negoziati per una tregua umanitaria per permettere di evacuare i civili e anche l'Italia ci sta lavorando. Altrimenti mentre si fa la trattativa diplomatica di lungo periodo, quello che è successo oggi potrebbe accadere in altre città". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a "Controcorrente" su Rete 4 a proposito dell'attacco russo all'ospedale di Mariupol in Ucraina.