Ucraina, Di Maio: "Avanti per un'escalation diplomatica"

"Ricordo che la guerra è stata provocata dalla Russia, che è l'aggressore, e sta mietendo vittime tra i cittadini ucraini, che sono gli aggrediti.

Noi continueremo a lavorare per la pace, continueremo a lavorare per un'escalation diplomatica, ma per volere la pace bisogna essere in due". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, a Napoli. "L'Ucraina ha fatto importanti aperture negli ultimi mesi - ha aggiunto - ma la Russia continua a intensificare i bombardamenti sul Donbass".