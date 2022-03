Ucraina, Di Maio: ambasciatore italiano ha portato via da Kiev 100 connazionali

L'ambasciatore italiano in Ucraina, Pier Francesco Zazo, "stanotte ha portato fuori da Kiev circa 100 nostri connazionali, 20 minori e circa 10 neonati".

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, spiegando che il nostro Paese non sta entrando in guerra, ma "stiamo rispondendo ad una richiesta di aiuto, fornendo supporto. E' un Paese invaso da Putin, è legittima difesa anche perché cittadini russi stanno protestando. Non stiamo entrando in guerra, stiamo facendo arrestare Putin".