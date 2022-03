Ucraina, Di Maio: 34 italiani bloccati in città assediate

Ci sono 34 italiani bloccati in Ucraina nelle città assediate dalle forze russe, tra cui Mariupol.

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Duecento li abbiamo già salvati - ha precisato - per i 34 che sono ancora intrappolati lavoriamo ogni giorno per portarli fuori. Se l'evacuazione non può avvenire in sicurezza preferiamo dire loro di aspettare".