Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
il ministro della Difesa

Ucraina, Crosetto: "C'è accordo nel governo su dl armi"

28 Dic 2025 - 10:33
© Ansa

© Ansa

"C'è accordo" sul decreto Ucraina nel governo e nella maggioranza. Lo annuncia il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla vigilia del Cdm chiamato a varare il provvedimento per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore di Kiev.

ucraina