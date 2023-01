Ucraina, Cremlino: "Carri armati Leopard a Kiev dalla Germania? Nulla di buono"

Il Cremlino ha commentato duramente la notizia sull'azienda tedesca che è pronta a fornire i carri armati Leopard all'Ucraina.

Non ne verrà "niente di buono", ha sottolineato il portavoce Dmitry Peskov. "Le relazioni sono già a un punto piuttosto basso. E non c'è alcun dialogo sostanziale con la Germania e con gli altri Paesi dell'Unione europea e dell'Alleanza Nord Atlantica. Ma, naturalmente, tali forniture non sono di buon auspicio per il futuro delle relazioni. Sicuramente lasceranno una traccia inevitabile per il futuro", ha aggiunto Peskov.