Ucraina, media: 538 coscritti russi morti negli ultimi 3 mesi

Nella guerra in Ucraina, almeno 538 coscritti russi mobilitati sono morti negli ultimi tre mesi.

Lo riferisce la Bbc News Russian e il sito di notizie indipendente russo Mediazona che indica le vittime nome per nome. L'età media dei decessi è di 30-35 anni. "Le perdite effettive tra coloro che sono stati mobilitati potrebbero essere molto più elevate, poiché molte segnalazioni di soldati uccisi in Ucraina da ottobre non indicano il loro status. Quindi a volte è impossibile dire se una persona ha prestato servizio come soldato professionista, combattente volontario o coscritto", spiega ancora la Bbc aggiungendo che solo nell'ultima settimana sono stati uccisi 46 russi mobilitati.