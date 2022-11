Ucraina: "Consegnato alla Moldavia tutto il gas russo"

L'Ucraina comunica che "tutti i volumi di gas naturale che sono stati accettati dalla Russia al punto di entrata Sudzha per il trasporto" in Moldavia "sono stati completamente trasferiti ai punti di uscita di Oleksiivka e Grebenyky".

L'operatore di rete ucraino (Gtsou) replica alle accuse di Gazprom, secondo cui Kiev si sarebbe impossessata una parte del gas destinato alla Moldavia. "Non è la prima volta che la Russia utilizza il gas come strumento di pressione politica. Manipola i fatti per giustificare la decisione di limitare ulteriormente i volumi di forniture ai Paesi europei", ha dichiarato Olga Bielkova, a capo degli affari internazionali di Gtsou.