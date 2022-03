Ucraina, Cnn: pesanti bombardamenti a ovest di Kiev, ci sono vittime

Altre bombe sono cadute non lontano da Kiev, facendo un numero ancora imprecisato di vittime.

La Cnn segnala pesanti bombardamenti a ovest e a nord-ovest della capitale: due colpi di mortaio hanno colpito un checkpoint installato per consentire l'ingresso di civili in città dalla periferia. Per il momento le autorità ucraine parlano di tre morti, due dei quali sarebbero bambini.