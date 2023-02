Ucraina, Cina: guerra "fuori controllo, serve dialogo"

Guerra in Ucrania: la Cina è "molto preoccupata" per il conflitto che "si sta intensificando e sta anche andando fuori controllo", e chiede di "promuovere il dialogo".

Lo ha affermato il ministro degli Esteri cinese Qin Gang. "Continueremo a promuovere il dialogo di pace e lavoreremo con la comunità internazionale per questo, per affrontare le preoccupazioni di tutte le parti e per cercare la sicurezza comune", ha aggiunto il ministro durante una conferenza a Pechino.