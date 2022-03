Ucraina, Cina a Onu: "Sanzioni aggraveranno la carestia"

Il vice rappresentante permanente della Cina all'Onu, Dai Bing, nel corso della riunione del Consiglio di Sicurezza sull'Ucraina ha affermato che "le sanzioni e i blocchi economici esacerberanno artificialmente la mancanza di cibo e l'alterazione dei prezzi".

Secondo Pechino in questo modo verrà sconvolta "ulteriormente la produzione alimentare e la catena di distribuzione nel mondo, facendo salire i prezzi e ponendo un onere sui paesi in via di sviluppo che non meritano".