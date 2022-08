Ucraina, 26 attacchi russi in Donetsk in 24 ore | Biden annuncia aiuti a Kiev per quasi 3 miliardi di dollari

Oggi è il Giorno dell'Indipendenza e l'Ucraina festeggia nelle vie e nelle piazze delle città più importanti del Paese. Il 24 agosto del 1991 è infatti il giorno in cui Kiev si è dichiarata indipendente dall'URSS. Ed ecco le immagini dei cortei, dove sfilano, insieme alle famiglie e ai militari ucraini, anche i carri armati russi, catturati durante la guerra, iniziata ormai da 6 mesi.

Mosca, l'ultimo saluto a Daria Dugina | Il padre Alexander: "E' morta per il popolo, per la Russia"

Sanna Marin, nuova polemica: spunta una foto in topless di due influencer scattata nella residenza ufficiale

Nelle ultime 24 ore le forze russe hanno sferrato 26 attacchi nella regione ucraina di Donetsk, uccidendo e ferendo diversi civili.