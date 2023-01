Ucraina, Casa Bianca: tre miliardi di aiuti militari a Kiev

Gli Stati Uniti forniranno aiuti militari all'Ucraina per tre miliardi di dollari.

Lo ha affermato la Casa Bianca, alla vigilia del Natale ortodosso. Proprio a poche ore dalla festività, il presidente Volodymyr Zelensky si è rivolto ai suoi cittadini: "E' una festa di armonia e unità familiare. Possa l'armonia venire in ogni famiglia, la prosperità in ogni casa, la vittoria nella terra ucraina e con essa pace e prosperità per migliaia di anni".